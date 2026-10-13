radiolina
13 ottobre 2026 alle 14:35
“La Strambata”: puntata del 13 ottobre 2026Conducono Giulio Zasso e Michele Ruffi
Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda - e Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata del 13 ottobre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Paolo Truzzu – Consigliere regionale FDI – Paolo Truzzu attacca la Giunta Todde
- Lele Casini – Giornalista e radiocronista di Radiolina –
- Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina – Le notizie del TG di Videolina
- Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
- Caffè Scorretto – Un matto vero
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