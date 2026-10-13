Matteo Vercelli – Giornalista de ⁠L’Unione Sarda⁠ – conduce la puntata del 13 Ottobre 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:⁠

  • Lele Casini, giornalista di Radiolina – Cagliari, Maldini è l’uomo del momento: 4 gol in 4 partite
  • Lorenzo Paolini, direttore editoriale de L’Unione Sarda – Salute, prevenzione e longevità: i progressi della medicina su L’Unione Sarda
  • Pino Aquila, coordinamento regionale Consigli d’istituto Sardegna – Scuole sarde in difficoltà, l’appello di Aquila: «I genitori tornino a partecipare»
  • Francesca Santoro, Unesco – Cagliari, l’UNESCO racconta i segreti dell’oceano con Luna Rossa
  • Andrea Deidda, giornalista di UnioneSarda.it – Urzulei, Luca Olmetto salvato dopo 27 ore nella grotta
© Riproduzione riservata