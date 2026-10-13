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13 ottobre 2026 alle 14:35aggiornato il 13 ottobre 2026 alle 14:35
“Caffè Corretto”: puntata del 13 ottobre 2026Conduce Matteo Vercelli
Matteo Vercelli – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 13 Ottobre 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Lele Casini, giornalista di Radiolina – Cagliari, Maldini è l’uomo del momento: 4 gol in 4 partite
- Lorenzo Paolini, direttore editoriale de L’Unione Sarda – Salute, prevenzione e longevità: i progressi della medicina su L’Unione Sarda
- Pino Aquila, coordinamento regionale Consigli d’istituto Sardegna – Scuole sarde in difficoltà, l’appello di Aquila: «I genitori tornino a partecipare»
- Francesca Santoro, Unesco – Cagliari, l’UNESCO racconta i segreti dell’oceano con Luna Rossa
- Andrea Deidda, giornalista di UnioneSarda.it – Urzulei, Luca Olmetto salvato dopo 27 ore nella grotta
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