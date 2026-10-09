radiolina
09 ottobre 2026 alle 14:38
“La Strambata”: puntata del 9 ottobre 2026Conduce Andrea Sechi
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Andrea Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata dell’9 ottobre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Luca Saba – Direttore Coldiretti Sardegna Cagliari
- Luisa Giua Marassi – Assessora all’Ambiente del Comune di Cagliari e Gianna Coppa – Direttrice Canile di Cagliari
- Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
- Caffè Scorretto
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