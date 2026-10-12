Matteo Vercelli – Giornalista de ⁠L’Unione Sarda⁠ – conduce la puntata del 12 Ottobre 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:⁠

  • Mauro Trogu, avvocato di Beniamino Zuncheddu – Zuncheddu, errore giudiziario, Trogu: «Una legge di significato civile»
  • Lele Casini, giornalista di Radiolina – Cagliari, il pareggio con la Juventus conferma la solidità dei rossoblù
  • Enrico Fresu, giornalista di UnioneSarda.it – Urzulei, speleologo intrappolato nella grotta: Luca Olmetto è vivo
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