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12 ottobre 2026 alle 14:13aggiornato il 12 ottobre 2026 alle 14:13
“La Strambata”: puntata del 12 ottobre 2026Conducono Giulio Zasso e Michele Ruffi
Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda e Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata del 12 ottobre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Marco Meloni – Senatore Partito Democratico
- Lele Casini – Giornalista e radiocronista di Radiolina
- Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina – Le notizie del TG di Videolina
- Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
- Il Post del Lunedì – Un problema di meno
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