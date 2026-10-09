radiolina
09 ottobre 2026 alle 14:23
“Caffè Corretto”: puntata del 9 ottobre 2026Conduce Francesca Figus
Francesca Figus – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 9 Ottobre 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Paolo Corazzon, meteorologo – Sardegna, piogge e temporali in arrivo: le previsioni di Paolo Corazzon
- Roberto Ripa, giornalista de L’Unione Sarda – La Sardegna del vino piange Silvio Carta: una vita dedicata alla Vernaccia
- Fabiano Gaggini, giornalista de L’Unione Sarda – Cagliari-Juventus, Caprile meglio di Vicario? Il confronto alla vigilia
- Francesca Basile, psicologa – Sessualità, il tramonto del Latin lover: gli uomini riscoprono l’autenticità
- Alessia Lupo, creator di Mammachepiatti – Torta 7 vasetti, il dolce al limone facile da preparare con pochi ingredienti
- Emanuele Dessì, direttore de L’Unione Sarda – Cagliari, emergenza topi nelle scuole: studenti in protesta
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