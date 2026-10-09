Francesca Figus⁠ – Giornalista de ⁠L’Unione Sarda⁠ – conduce la puntata del 9 Ottobre 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:⁠

  • Paolo Corazzon, meteorologo – Sardegna, piogge e temporali in arrivo: le previsioni di Paolo Corazzon
  • Roberto Ripa, giornalista de L’Unione Sarda – La Sardegna del vino piange Silvio Carta: una vita dedicata alla Vernaccia
  • Fabiano Gaggini, giornalista de L’Unione Sarda – Cagliari-Juventus, Caprile meglio di Vicario? Il confronto alla vigilia
  • Francesca Basile, psicologa – Sessualità, il tramonto del Latin lover: gli uomini riscoprono l’autenticità
  • Alessia Lupo, creator di Mammachepiatti – Torta 7 vasetti, il dolce al limone facile da preparare con pochi ingredienti
  • Emanuele Dessì, direttore de L’Unione Sarda – Cagliari, emergenza topi nelle scuole: studenti in protesta
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