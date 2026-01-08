radiolina
08 gennaio 2026 alle 14:49
La Strambata, la puntata dell’8 gennaio 2026: fra gli ospiti Michele Cossa (Riformatori Sardi)Conduce Giulio Zasso
Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda e Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata dell’8 gennaio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Michele Cossa – Riformatori Sardi –
Simona De Francisci – condirettrice di Videolina
Riccardo Spignesi – giornalista de L’Unione Sarda
Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda –
Caffè Scorretto –
