Caffè corretto, la puntata del 6 gennaio 2026: il soprano sardo Francesca Pusceddu conquista tutta l’ItaliaConduce Francesco Abate
Francesco Abate – giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 6 Gennaio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Francesca Pusceddu, soprano – Il soprano sardo Francesca Pusceddu conquista tutta l’Italia
Michela Atzeni, attrice – Michela Atzeni racconta la lirica al Teatro Lirico di Cagliari
Angelica D’Errico, giornalista di UnioneSarda.it – Ultime notizie dal sito
