08 gennaio 2026 alle 12:47
Caffè corretto, la puntata dell’8 gennaio: la storia di Charlotte che ha lasciato tutto per vivere in SardegnaConduce Francesco Abate
Francesco Abate – giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 8 Gennaio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Charlotte Fortier-Mutzl, influencer – Lasciare tutto per vivere in Sardegna: La storia di Charlotte Fortier-Mutzl
Tristano, musicista – Il percorso artistico di Tristano nella scena musicale di Berlino
Emanuele Dessì, direttore de L’Unione Sarda – La Finanziaria regionale ottiene il primo via libera dalla Commissione Bilancio
