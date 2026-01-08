Francesco Abate – giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 8 Gennaio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

Charlotte Fortier-Mutzl, influencer – Lasciare tutto per vivere in Sardegna: La storia di Charlotte Fortier-Mutzl

Tristano, musicista – Il percorso artistico di Tristano nella scena musicale di Berlino

Emanuele Dessì, direttore de L’Unione Sarda – La Finanziaria regionale ottiene il primo via libera dalla Commissione Bilancio

