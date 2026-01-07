Francesco Abate – giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 7 gennaio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

Alessandra Usai, regista e Claudia Zedda, scrittrice – Janàsa di Alessandra Usai e Claudia Zedda debutta nel cinema internazionale

Giovanna Coda, regista – Giovanni Coda racconta il Bangladesh con il progetto Farmacisti nel Mondo

Francesca Melis, giornalista de L’Unione Sarda – Sulcis, banda dei furti smantellata: 7 arresti e 36 capi d’accusa

© Riproduzione riservata