Gr regionale del 7 gennaio, edizione delle 12Le notizie a cura di Lele Casini
Sulcis: operazione dei Carabinieri contro i furti nel territorio. Sette le persone fermate
Olbia: “non fu il taser ad uccidere Gianpaolo Demurtas”. La nota del sindacato dei Carabinieri dopo il deposito della consulenza
Meteo: la neve nel Gennargentu ma anche in tanti centri abitati. Temperature giù in tutta l’Isola
Jerzu: la felicità nella ricevitoria del vincitore della Lotteria. secondo il titolare è un residente nel paese
“Informatore Sportivo calcio a 5“: oggi alle 18:30 la prima puntata del 2026
Calcio: vigilia di Cremonese-Cagliari. Recuperato Ze Pedro. Out Deiola