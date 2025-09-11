radiolina
11 settembre 2025 alle 14:34aggiornato il 11 settembre 2025 alle 14:34
La Strambata, la puntata dell’11 settembre: in Regione la commissione speciale sulla legge statutariaConducono Giulio Zasso e Michele Ruffi
Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda e Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata dell’11 settembre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Roberto Murgia – Giornalista de L’Unione Sarda
Francesco Pinna – Giornalista de L’Unione Sarda
Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina
Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
