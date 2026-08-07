radiolina
07 agosto 2026 alle 14:00
“Caffè Corretto”: puntata del 7 agosto 2026Conduce Matteo Vercelli
Matteo Vercelli – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 07 agosto 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Lele Casini, Giornalista e radiocronista di Radiolina – Cagliari-Nizza, alla Domus il Trofeo Gigi Riva: un test verso la nuova stagione
- Gianni Zanatta, giornalista di Sardegna 1 – Lingua sarda, tra rischio di scomparsa e nuova vitalità: «I giovani la stanno riportando nella musica»
- Davide Carboni, dirigente Squadra Mobile di Cagliari – Otto fermi in Sardegna, sgominata rete del traffico di migranti con base a Cagliari
- Davide Lombardi, giornalista di UnioneSarda.it – Tutti gli aggiornamenti dal sito di UnioneSarda.it
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