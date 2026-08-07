Le notizie dell’edizione delle 12:00 del 7 agosto 2026 con Lele Casini.

  • Politica: aumenta il fondo unico per i comuni in manovra
  • Meteo: continua l’ondata di calco anche in Sardegna
  • Paulilatino: altra vittima della strada. In un violento tamponamento sulla SS 131 ha perso la vita un 53enne residente a Oristano
  • Cagliari: operazione della Guardia di Finanza con sequestro di droga proveniente dalla Spagna con dei pacchi postali
  • Caro carburanti: i prezzi medi in Sardegna
  • Cultura: due appuntamenti per oggi a Santulussurgiu e Carloforte
  • Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari
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