radiolina
07 agosto 2026 alle 14:00
GR regionale del 7 agosto 2026 – Ore 12Gli aggiornamenti con Lele Casini
Le notizie dell’edizione delle 12:00 del 7 agosto 2026 con Lele Casini.
- Politica: aumenta il fondo unico per i comuni in manovra
- Meteo: continua l’ondata di calco anche in Sardegna
- Paulilatino: altra vittima della strada. In un violento tamponamento sulla SS 131 ha perso la vita un 53enne residente a Oristano
- Cagliari: operazione della Guardia di Finanza con sequestro di droga proveniente dalla Spagna con dei pacchi postali
- Caro carburanti: i prezzi medi in Sardegna
- Cultura: due appuntamenti per oggi a Santulussurgiu e Carloforte
- Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari
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