radiolina
09 settembre 2025 alle 14:30aggiornato il 09 settembre 2025 alle 14:30
La Strambata, la puntata del 9 settembre: tra gli ospiti Massimo Depau, dirigente scolasticoConducono Giulio Zasso e Michele Ruffi
Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda e Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata del 09 settembre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Massimo Depau – Dirigente scolastico
Francesca Melis – Giornalista di Unionesarda.it
Massimiliano Rais – Giornalista di Videolina
Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
Simona De Francisci – Condirettrice TG di Videolina
© Riproduzione riservata