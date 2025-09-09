Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda e Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata del 09 settembre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Massimo Depau – Dirigente scolastico

Francesca Melis – Giornalista di Unionesarda.it

Massimiliano Rais – Giornalista di Videolina

Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda

Simona De Francisci – Condirettrice TG di Videolina

© Riproduzione riservata