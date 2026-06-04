La Strambata, la puntata del 4 giugno 2026: guerre senza soluzione, la crisi globaleConduce Simona De Francisci
Simona De Francisci – Condirettrice di Videolina – conduce la puntata del 4 giugno 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Enrico Fresu – Giornalista di Unionesarda.it – Libano, morto un casco blu ONU: tensione tra Israele ed Hezbollah vicino alla base italiana di Shama
Ettore Sequi, ambasciatore – Guerre senza soluzione: la crisi globale tra Libano, Ucraina e tensioni nel Golfo
Lele Casini, giornalista di Radiolina – Tennis italiano da record: Arnaldi, Cobolli e il fattore Cagliari spingono l’Italia verso l’élite mondiale
Alessandro Serra, direttore Coldiretti Nuoro–Ogliastra – Incendi in Sardegna, Coldiretti lancia l’allarme: «Serve una task force permanente per difendere il territorio»
Luca Bittau, ricercatore SEA ME – Cetacei in Sardegna, balenottere e capodogli tra Tavolara e Capo Comino: il monitoraggio svela un patrimonio unico
Giuseppe Cocco, organizzatore Rockin cricca – Rock in Cricca 2026: a Senorbì torna il grande evento che unisce oltre cento musicisti
Gianni Cossu, Direttore Dipartimento neorologia – Cefalee ed emicrania, gli specialisti del Brotzu: nuove terapie e prevenzione cambiano la gestione del dolore
Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda – Social trends
Caffè Scorretto – La giravolta