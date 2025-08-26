Stefano Birocchi – Vicedirettore di Radiolina – conduce la puntata del 26 agosto 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Arnaldo Boeddu – Segretario regionale Cgil Trasporti

Maurizio Olandi – giornalista di Videolina

Cristian Marcia – Direttore artistico Accademia internazionale di musica di Cagliari

