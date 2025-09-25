radiolina
25 settembre 2025 alle 14:42
La Strambata, la puntata del 25 settembre: tra gli ospiti Roberto Bernardini, dirigente Liceo Alberti di CagliariConduce Egidiangela Sechi
Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 25 settembre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Giuseppe Meloni, giornalista de L’Unione Sarda
Maria Mameli, psicologa e psicoterapeuta
Roberto Bernardini, dirigente Liceo Alberti di Cagliari
Pino Aquila, coordinamento rappresentanti d’istituto
Claudia Pupillo, direttrice artistica “Leggere il paesaggio”
