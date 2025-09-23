radiolina
23 settembre 2025 alle 15:04aggiornato il 23 settembre 2025 alle 15:04
La Strambata, la puntata del 23 settembre: tra gli ospiti Carlo Spano, Ufficio Meteo Aeronautica DecimomannuConduce Egidiangela Sechi
Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 23 settembre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Giuseppe Meloni – Giornalista de L’Unione Sarda
Adolfo Costa – Presidente Comitato residenti Stampace
Marco Milia – Presidente Consorzio via Manno via Garibaldi e Centro storico Marina
Carlo Spano – Ufficio Meteo Aeronautica Decimomannu
Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
