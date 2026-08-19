Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina – conduce la puntata del 19 agosto 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Laura Maioli – Dietologa e medico estetico – Dieta dopo le vacanze: «No alle diete drastiche»

Graziella Boi – Psichiatra, componente tavolo tecnico ministeriale per la salute mentale

Walter Cabasino – Sindaco di Pula – Turismo a Pula: «Presenze in crescita e destagionalizzazione al 47%»

Riccardo Spignesi – giornalista de L’Unione Sarda e Lele Casini – giornalista e radiocronista – Yael Trepy si risveglia dopo l’incidente: le condizioni e gli aggiornamenti

Caffè Scorretto

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