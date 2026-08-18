La Strambata, la puntata del 18 agosto 2026: adozione a distanza al canile di Cagliari, come funzionaConduce Simona De Francisci
Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina – conduce la puntata del 18 agosto 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Giorgio Querzoli – Ingegnere, professore universitario, responsabile scientifico di Legambiente Sardegna – Sardegna regina delle “Cinque Vele”: sei località premiate da Legambiente
Lele Casini – giornalista e radiocronista – Cagliari, nuovo stadio: il bando slitta al 15 settembre
Veronica Fadda – giornalista di Videolina – Adozione a distanza al canile di Cagliari: come funziona e perché adottare
Claudio Serra e Sara De Paolini – Futurismo Escursioni – Sardegna, Futurismo Asinara tra i sei finalisti degli Star Awards 2026
Mauro Pili – Giornalista, già Presidente della Regione – Speculazione energetica in Sardegna, Pratobello 26 punta sui comuni
Raimondo Cacciotto – Sindaco di Alghero – Alghero, oltre 2 milioni di presenze: «Puntiamo sul turismo tutto l’anno»
Caffè Scorretto – Aridatece Big Jim