La Strambata, la puntata del 17 agosto 2026: tra gli ospiti Domenico Elia, personal trainer e dottore in farmacia e scienze motorieConduce Simona De Francisci
Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina – conduce la puntata del 17 agosto 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Domenico Elia – Personal trainer, dottore in farmacia e scienze motorie
Lele Casini – giornalista e radiocronista – Cagliari, Trepy: il giovane attaccante è in in coma farmacologico
Marco Balata – Assessore del Turismo Comune di Olbia
Valeria Muntoni – Gestore del Diving Santa Teresa Gallura
Gianluca Dessì – Sindaco di Villasimius
Alberto Masu – giornalista di Videolina
Il Post del Lunedì