Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina – conduce la puntata del 17 agosto 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Domenico Elia – Personal trainer, dottore in farmacia e scienze motorie

Lele Casini – giornalista e radiocronista – Cagliari, Trepy: il giovane attaccante è in in coma farmacologico

Marco Balata – Assessore del Turismo Comune di Olbia

Valeria Muntoni – Gestore del Diving Santa Teresa Gallura

Gianluca Dessì – Sindaco di Villasimius

Alberto Masu – giornalista di Videolina

Il Post del Lunedì

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