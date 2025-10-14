Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda e Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata del 14 ottobre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Simeone Latini – Direttore scuola d’arte drammatica di Cagliari – Cagliari: la Scuola d’Arte Drammatica accoglie tutte le età

Andrea Sechi, giornalista di Videolina – Il sommario del Tg di Videolina

Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda – Social Trend

Caffè Scorretto – Meglio Gardaland

