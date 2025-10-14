La Strambata, la puntata del 14 ottobre: Cagliari, la Scuola d’Arte Drammatica accoglie tutte le etàConduce Giulio Zasso
Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda e Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata del 14 ottobre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Simeone Latini – Direttore scuola d’arte drammatica di Cagliari – Cagliari: la Scuola d’Arte Drammatica accoglie tutte le età
Andrea Sechi, giornalista di Videolina – Il sommario del Tg di Videolina
Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda – Social Trend
Caffè Scorretto – Meglio Gardaland