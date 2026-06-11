La Strambata dell’11 giugno 2026: Vasco a Olbia e l’inizio dei MondialiConducono Giulio Zasso e Michele Ruffi
Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda e Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata del 11 giugno 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Carlo Alberto Melis – giornalista de L’Unione Sarda – Mondiali 2026: più squadre, nuove regole e distanze record
Nicola Scano – giornalista di Videolina – I titoli del TG di Videolina
Francesca Figus – giornalista de L’Unione Sarda – Olbia pronta per Vasco Rossi: fan in tenda e attesa alle stelle
Enzo Asuni – Social media manager del gruppo Unione Sarda
Caffè Scorretto – Silenzio Preventivo