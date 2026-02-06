La Strambata del 6 febbraio 2026: spreco alimentare in Sardegna, consumi più consapevoliConduce Andrea Sechi
Andrea Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 06 febbraio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Marco Mainas – Presidente Regionale FIMAA – Mercato immobiliare in Sardegna: vendite in crescita e ritorno ai livelli pre-pandemia
Luca Falascioni – Docente di Scienze e Tecnologie Agro Alimentari all’Università di Bologna – Spreco alimentare in Sardegna, consumi più consapevoli
Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda – Sanremo 2026: gli artisti e le canzoni in gara tra le Nuove Proposte
Caffè Scorretto – La Scampagnata