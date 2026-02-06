Noi poveri giacobini della porta accanto, che avevamo il capogiro già dopo tre puntate di The Crown e arranchiamo a collocare zia Nilde nell’albero genealogico di famiglia, non sappiamo se nella real casa certi ruoli siano coperti o vacanti. Ma se i Savoia dovessero avere un addetto stampa – oltre ovviamente a qualche siniscalco, qualunque cosa voglia dire – non c’è dubbio che in questi giorni costui sarebbe il gentiluomo più nervoso di corte.

Non tanto per la storia dell’angelo melonizzato (che comunque stava lì a fissare il busto dell’incolpevole Umberto II, uno sprazzo di Bagaglino in una succursale del Pantheon). No, la cosa fastidiosa è la ciarliera confessione di Emanuele Filiberto, che racconta i blitz sabaudi in suolo italiano ai tempi in cui la cosa era solennemente inibita.

A noi contemporanei la faccenda non aggiunge né leva granché, è vero. Però, accipicchia, avevamo un’idea diversa dell’esilio. La pensavamo una cosa magari crudele e però con una sua tragica grandezza. Insomma, benedetta gente, non vi hanno mica dato un Daspo, ma il grave onore di una Disposizione Transitoria e Finale della Costituzione Italiana tutta per voi. Perché raccontare di averla violata con questo tono frivolo da turista che si è fatto un selfie di nascosto in un tempio? Quand’è che vi prenderete sul serio? In fondo, pur con tutti i vostri limiti, siete il passato.

Celestino Tabasso

