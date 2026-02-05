radiolina
05 febbraio 2026 alle 14:30aggiornato il 05 febbraio 2026 alle 14:30
La Strambata del 5 febbraio 2026: Cristina Ornano e Franco Villa parlano del referendum sulla giustiziaConduce Andrea Sechi
Andrea Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 5 febbraio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Cristina Ornano – Coordinatrice regionale Comitato “Giusto Dire No”
- Franco Villa – Referente Cagliari Comitato per il Sì Unione Camere Penali
- Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina
- Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
