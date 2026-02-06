Paola Pilia – Direttrice di Tele Costa Smeralda – conduce la puntata del 6 febbraio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda – Demografia in Sardegna: perché nascono sempre meno bambini?

Carlo Alberto Melis – Giornalista de L’Unione Sarda – Olimpiadi Milano Cortina: oggi al via con la cerimonia di apertura

Enzo Asuni – Social Media Manager de L’Unione Sarda – Sanremo 2026: Olly ospite della prima serata

Veronica Fadda – Giornalista di Unionesarda.it – Eolico e fotovoltaico in Sardegna: serve una legge per difendere il territorio

