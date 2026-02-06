Caffè corretto del 6 febbraio: eolico e fotovoltaico in Sardegna, serve una legge per difendere il territorioConduce la puntata Paola Pilia
Paola Pilia – Direttrice di Tele Costa Smeralda – conduce la puntata del 6 febbraio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda – Demografia in Sardegna: perché nascono sempre meno bambini?
Carlo Alberto Melis – Giornalista de L’Unione Sarda – Olimpiadi Milano Cortina: oggi al via con la cerimonia di apertura
Enzo Asuni – Social Media Manager de L’Unione Sarda – Sanremo 2026: Olly ospite della prima serata
Veronica Fadda – Giornalista di Unionesarda.it – Eolico e fotovoltaico in Sardegna: serve una legge per difendere il territorio