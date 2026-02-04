Andrea Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 04 febbraio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Mario Rubanu – Comitato Ventu Hontariu di Orgosolo
  • Veronica Perseo – Cantante
  • Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
  • Luca Neri – Giornalista del TG di Videolina
  • Caffè Scorretto – Scrivere o pagare?
