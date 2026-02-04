radiolina
La Strambata del 4 febbraio 2026: ospite la cantante Veronica PerseoConduce Andrea Sechi
Andrea Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 04 febbraio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Mario Rubanu – Comitato Ventu Hontariu di Orgosolo
- Veronica Perseo – Cantante
- Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
- Luca Neri – Giornalista del TG di Videolina
- Caffè Scorretto – Scrivere o pagare?
