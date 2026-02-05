radiolina
05 febbraio 2026 alle 13:17aggiornato il 05 febbraio 2026 alle 13:34
Caffè corretto del 5 febbraio: il debutto dell’Italia alle Olimpiadi nel doppio misto di CurlingConduce la puntata Paola Pilia
Paola Pilia – Direttrice di Tele Costa Smeralda – conduce la puntata del 5 febbraio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Lele Casini – Giornalista e radiocronista – Curling alle Olimpiadi Invernali: oggi debutta l’Italia nel doppio misto
- Gianluca Scroccu – docente di Storia Contemporanea – In arrivo il libro di Gianluca Scroccu su Sandro Pertini
- Daniele Amoroso – docente di Diritto internazionale a Cagliari – Movimenti sospetti di una nave russa in Sardegna: è tutto legale?
- Enrico Fresu – giornalista di Unionesarda.it – Gli aggiornamenti dal sito Unionesarda.it
- Emanuele Dessì – Direttore delle testate giornalistiche del Gruppo Unione Sarda
