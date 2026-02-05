Paola Pilia – Direttrice di Tele Costa Smeralda – conduce la puntata del 5 febbraio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Lele Casini – Giornalista e radiocronista – Curling alle Olimpiadi Invernali: oggi debutta l’Italia nel doppio misto
  • Gianluca Scroccu – docente di Storia Contemporanea – In arrivo il libro di Gianluca Scroccu su Sandro Pertini
  • Daniele Amoroso – docente di Diritto internazionale a Cagliari – Movimenti sospetti di una nave russa in Sardegna: è tutto legale?
  • Enrico Fresu – giornalista di Unionesarda.it – Gli aggiornamenti dal sito Unionesarda.it
  • Emanuele Dessì – Direttore delle testate giornalistiche del Gruppo Unione Sarda
