Simona De Francisci – Condirettrice di Videolina – conduce la puntata del 5 giugno 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda

Gianni Fenu – Prorettore Università di Cagliari

Padre Stefano Gennari

Natasha Farinelli – Scrittrice e giornalista

Annamaria Colao – Scienziata e neuroendocrinologa

Caffè Scorretto – Matite a mezz’asta

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