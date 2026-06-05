radiolina
05 giugno 2026 alle 14:29
La Strambata del 5 giugno 2026: tra gli ospiti la scrittrice Natasha Farinelli e la scienziata Annamaria ColaoConduce Simona De Francisci
Simona De Francisci – Condirettrice di Videolina – conduce la puntata del 5 giugno 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda
Gianni Fenu – Prorettore Università di Cagliari
Padre Stefano Gennari
Natasha Farinelli – Scrittrice e giornalista
Annamaria Colao – Scienziata e neuroendocrinologa
Caffè Scorretto – Matite a mezz’asta
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