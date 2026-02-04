Radiolina
04 febbraio 2026 alle 14:05aggiornato il 04 febbraio 2026 alle 14:05
Caffè corretto del 4 febbraio: la situazione del Centro storico di CagliariConduce la puntata Paola Pilia
Paola Pilia – Direttrice di Tele Costa Smeralda – conduce la puntata del 4 febbraio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Lele Casini – Giornalista e radiocronista – Luperto: il post di addio al Cagliari fa discutere
- Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda e Angelica D’Errico – Giornalista di Unionesarda.it – Sanremo 2026: Lillo co-conduttore della serata cover?
- Cristiano Erriu – Segretario Generale Camera di Commercio Cagliari-Oristano – Centro storico di Cagliari: meno residenti, più turismo e mille negozi in meno
- Emanuele Dessì – Direttore de L’Unione Sarda – Gennaio di pioggia record in Sardegna: scorte idriche al 72% e stop alla siccità
© Riproduzione riservata