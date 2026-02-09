radiolina
09 febbraio 2026 alle 15:50
La Strambata del 9 febbraio 2026: Poetto, erosione o falso allarme?Conducono Giulio Zasso e Michele Ruffi
Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda – e Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata del 9 Febbraio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Daniele Trogu, ricercatore MedCoast Lab UniCA – Poetto, erosione o falso allarme? La scienza smonta il mito del ripascimento
- Egidiangela Sechi, giornalista di Videolina – Il sommario del Tg di Videolina
- Carlo Alberto Melis, giornalista de L’Unione Sarda – Cagliari a Roma: serenità, giovani e scelte economiche dietro la crescita rossoblù
- Enzo Asuni, social media manager de L’Unione Sarda – Social Trends
