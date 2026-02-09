Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda – e Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata del 9 Febbraio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Daniele Trogu, ricercatore MedCoast Lab UniCA – Poetto, erosione o falso allarme? La scienza smonta il mito del ripascimento
  • Egidiangela Sechi, giornalista di Videolina – Il sommario del Tg di Videolina
  • Carlo Alberto Melis, giornalista de L’Unione Sarda – Cagliari a Roma: serenità, giovani e scelte economiche dietro la crescita rossoblù
  • Enzo Asuni, social media manager de L’Unione Sarda – Social Trends
© Riproduzione riservata