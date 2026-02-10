Francesca Figus – giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 10 febbraio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Riccardo Spignesi, giornalista –
  • Alessio Satta, ingegnere –
  • Fabiano Gaggini, giornalista de L’Unione Sarda
  • Gianluca Aresu, maestro pasticciere –
  • Antonello Picci, scuola di Politica Dolianova –
  • Carola Susani, associazione nazionale “Piccoli maestri” –
  • Emanuele Dessì, direttore de L’Unione Sarda –
