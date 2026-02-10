radiolina
10 febbraio 2026 alle 11:11
Caffè corretto del 10 febbraio: la difficile situazione delle strade in SardegnaConduce Francesca Figus
Francesca Figus – giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 10 febbraio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Riccardo Spignesi, giornalista –
- Alessio Satta, ingegnere –
- Fabiano Gaggini, giornalista de L’Unione Sarda
- Gianluca Aresu, maestro pasticciere –
- Antonello Picci, scuola di Politica Dolianova –
- Carola Susani, associazione nazionale “Piccoli maestri” –
- Emanuele Dessì, direttore de L’Unione Sarda –
