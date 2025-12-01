Gr regionale del primo dicembre 2025, edizione delle 12A cura di Lele Casini
Aerei: il rincaro dei prezzi dei voli e la poca disponibilità durante il periodo natalizio
Qualità della vita: Cagliari sale di cinque posizioni nella classifica nazionale. Male le altre città sarde
Villagrande Strisaili: sequestrato il guard rail che non ha retto all’impatto con la vettura dei tre operai morti ieri
Elmas: arrestata 33enne per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Aveva ingerito 63 ovuli contenenti cocaina
Casa Cus: Andrea Matta ci presenta gli ospiti di oggi
Calcio: allenamento pomeridiano per il Cagliari
“Informatore Sportivo dalla C alla Promozione“: Alberto Masu ci presenta gli ospiti di oggi