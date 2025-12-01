Caffè Corretto, la puntata del primo dicembre 2025: Sanremo 2026, il cast divide il pubblicoConduce Francesca Figus
Francesca Figus – giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 1° Dicembre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Angelica D’Errico, giornalista di UnioneSarda.it – Sanremo 2025, il cast divide il pubblico: tra grandi assenti, ritorni inattesi e nuove scommesse
Riccardo Schiavi, titolare della Pasqualina Bar – Il caffè Geisha conquista l’Italia: il gusto da 50 euro che divide gli esperti
Caterina Berlinguer, presidente associazione Aurea Natur – Impressionismo in Sardegna: opere inedite alla mostra del Padiglione Tavolara
Nadia Paddeu, scrittrice – Stracittà, il gioco che riporta i bambini nelle strade della città
Emanuele Dessì, direttore de L’Unione Sarda – Tragedia di Villagrande: guardrail sequestrato sulla Provinciale 27, esplode la polemica sui lavori mai realizzati