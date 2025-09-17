radiolina
17 settembre 2025 alle 13:41
Il Cagliari, atletica e turismo: il “Caffè Corretto” del 17 settembre 2025Conduce la puntata Luca Neri
Luca Neri – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 17 settembre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Lele Casini – Giornalista e radiocronista di Radiolina – Cagliari: quali sono i prossimi impegni dei rossoblù? Tre partite in nove giorni
- Silvia Cancedda – Atleta – Silvia Cancedda: la prima donna sarda a completare le sette maratone più prestigiose
- Antonello Pipere – Direttore Centro Oggiano di Siniscola – La Caletta: un incontro per ricordare il primo villaggio turistico in Sardegna
- Enrico Fresu – Giornalista di Unionesarda.it – Tyrrhenian Link, via alla posa del cavo marino a Terra Mala
- Incidente a Quartu: ragazza di 15 anni investita vicino al lago Simbirizzi
