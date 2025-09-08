radiolina
08 settembre 2025 alle 13:09aggiornato il 08 settembre 2025 alle 13:10
GR regionale dell’8 settembre 2025 – Ore 12Gli aggiornamenti con Lele Casini
GR regionale, le notizie dell’edizione delle 12:00 del 8 settembre 2025 con Lele Casini:
- Orune: incidente stradale, grave un motociclista
- Cagliari: un ferito grave nello scontro tra auto e scooter
- Maltrattamenti: allontanamento, divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per un 67enne di Dolianova e un 58enne di Sinnai
- “Informatore Sportivo“: Alberto Masu ci presenta gli ospiti di stasera
- Calcio: allenamento pomeridiano per il Cagliari. Tegola per la Torres: infortunato il portiere
© Riproduzione riservata