GR regionale, le notizie dell’edizione delle 12:00 del 8 settembre 2025 con Lele Casini:

  • Orune: incidente stradale, grave un motociclista
  • Cagliari: un ferito grave nello scontro tra auto e scooter
  • Maltrattamenti: allontanamento, divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per un 67enne di Dolianova e un 58enne di Sinnai
  • “Informatore Sportivo“: Alberto Masu ci presenta gli ospiti di stasera
  • Calcio: allenamento pomeridiano per il Cagliari. Tegola per la Torres: infortunato il portiere
