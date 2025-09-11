Gr regionale dell’11 settembre, edizione delle 12A cura di Lele Casini
Israele: la replica della Governatrice Todde al Ministro Piantedosi sui militari israeliani in Sardegna
Cagliari: bandierine di tutto il mondo e matite colorate per il primo giorno di scuola
Sassari: sarà l’autopsia a chiarire i motivi della morte di William Manca, ma emergono nuovi elementi da diversi testimoni
Cagliari: condannato per abuso d’ufficio un Carabiniere
Cultura: appuntamenti per questa sera a Villacidro, Alghero e San Gavino
Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari. Out Luvumbo. Rinnovo per il Ds delle giovanili Carta
“Cagliari in Diretta“: Luca Ceppitelli è l’ospite della puntata di questa sera