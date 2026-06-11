Politica: un’altra legge regionale impugnata dal Governo. Le reazioni dei sindacati

Amministrative: presentata la Giunta di Quartu

Cagliari: incendio vicino ad una moschea nel quartiere Marina

Quartu: stasera alla ex caserma Carabinieri i finalisti del Premio Strega

Calcio: oggi la firma del rinnovo di Pisacane

Vela: prima uscita per l’Ac75 di Luna Rossa

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