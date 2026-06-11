radiolina
11 giugno 2026 alle 13:00
Gr regionale dell’11 giugno 2026, l’edizione delle 12Le notizie a cura di Lele Casini
Politica: un’altra legge regionale impugnata dal Governo. Le reazioni dei sindacati
Amministrative: presentata la Giunta di Quartu
Cagliari: incendio vicino ad una moschea nel quartiere Marina
Quartu: stasera alla ex caserma Carabinieri i finalisti del Premio Strega
Calcio: oggi la firma del rinnovo di Pisacane
Vela: prima uscita per l’Ac75 di Luna Rossa
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