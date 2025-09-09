radiolina
09 settembre 2025 alle 14:24
Gr regionale del 9 settembre, edizione delle 12A cura di Lele Casini
Migranti: 86 persone sbarcate tra ieri e oggi nel sud della Sardegna
Sassari: sono proseguite anche di notte le ricerche del 45enne scomparso da sabato
Monserrato: arrestato un 41enne per detenzione di droga ai fini di spaccio
Viddalba: rogo nella notte. Preso di mira un parco fotovoltaico
Meteo: da oggi piogge nel nord dell’Isola. Domani temporali diffusi
Tortolì: per la Pastorale del Turismo, stasera concerto dei Gen Rosso
Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari
