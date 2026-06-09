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09 giugno 2026 alle 14:29aggiornato il 09 giugno 2026 alle 14:30
GR regionale del 9 giugno 2026 – Ore 12Gli aggiornamenti con Lele Casini
Le notizie dell’edizione delle 12:00 del 9 giugno 2026 con Lele Casini.
- S.Giovanni Suergiu: un ferito grave in un incidente tra due vetture e un furgone sulla SS 126
- Cronaca: ieri altri due giovani vittime nelle strade sarde
- Amministrative: i risultati dei principali comuni al voto
- Olbia: sequestrata un’imbarcazione di lusso
- Cinema: dal 15 giugno a Golfo Aranci torna il Fìgari International Short Film Fest
- Calcio: Accardi è il nuovo Direttore Sportivo del Cagliari
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