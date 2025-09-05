radiolina
05 settembre 2025 alle 14:42
GR regionale del 5 settembre 2025 - Ore 12Gli aggiornamenti con Lele Casini
Le notizie dell’edizione delle 12:00 del 5 settembre 2025 con Lele Casini.
- West Nile: 17esimo caso di contagio nell’Isola. Una 72enne dell’Oristanese, sta bene ed è stata già dimessa
- Sestu: spray al peperoncino alla Corte del Sole. Indagano i Carabinieri
- Samassi: divieto di avvicinamento alla ex e braccialetto elettronico per un operaio di 53 anni
- Cultura: alcuni appuntamenti per la serata di oggi
- Calcio: amichevole a Buddusò per il Cagliari
