Alto Adige: scontro frontale in Val Pusteria, vittima un 44enne di Quartu

Porto Torres: arrestato dalla GdF un 59enne spagnolo. Nella vettura sei chili di cocaina

Elmas: turista austriaco fermato all’aeroporto con stalattiti e frammenti di quarziti

Mare: la Sardegna al primo posto tra le regioni con più località di mare con “cinque vele” nella guida “Il Mare più bello” di Legambiente e Touring Club Italiano

Olbia: stasera per “Insulae Lab” il progetto musicale “Balùmina”

Calcio: Max Canzi è il nuovo responsabile del settore giovanile del Cagliari

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