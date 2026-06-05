Gr regionale del 5 giugno 2026, l’edizione delle 12Le notizie a cura di Lele Casini
Alto Adige: scontro frontale in Val Pusteria, vittima un 44enne di Quartu
Porto Torres: arrestato dalla GdF un 59enne spagnolo. Nella vettura sei chili di cocaina
Elmas: turista austriaco fermato all’aeroporto con stalattiti e frammenti di quarziti
Mare: la Sardegna al primo posto tra le regioni con più località di mare con “cinque vele” nella guida “Il Mare più bello” di Legambiente e Touring Club Italiano
Olbia: stasera per “Insulae Lab” il progetto musicale “Balùmina”
Calcio: Max Canzi è il nuovo responsabile del settore giovanile del Cagliari