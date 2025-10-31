GR regionale del 31 ottobre 2025 – Ore 12. Gli aggiornamenti con Lele Casini.

  • Villacidro: operaio cade da diversi metri. E’ grave
  • Macchiareddu: incendio in un capannone di riciclo
  • Cagliari: chiusa l’indagine sull’omicidio di via Ghibli
  • Meteo: prosegue l’allerta gialla. Il meteorologo Alessandro Gallo indica la tendenza del tempo per il weekend
  • Calcio: oggi la ripresa degli allenamenti. Lunedì la partita di Roma
