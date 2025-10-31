radiolina
31 ottobre 2025 alle 14:24
GR regionale del 31 ottobre 2025 – Ore 12Gli aggiornamenti con Lele Casini
- Villacidro: operaio cade da diversi metri. E’ grave
- Macchiareddu: incendio in un capannone di riciclo
- Cagliari: chiusa l’indagine sull’omicidio di via Ghibli
- Meteo: prosegue l’allerta gialla. Il meteorologo Alessandro Gallo indica la tendenza del tempo per il weekend
- Calcio: oggi la ripresa degli allenamenti. Lunedì la partita di Roma
