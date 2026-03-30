Gr regionale del 30 marzo, l’edizione delle 12A cura di Lele Casini
Sulcis: i sindacati annunciano la ripresa della mobilitazione dei metalmeccanici
Welfare: la Sardegna migliora rapporto Welfare Italia Index 2025
Calangianus: anziana investita per strada è stata elitrasportata in gravi condizioni in ospedale
Cagliari: rissa tra giovani extracomunitari in Piazza del Carmine. Sette persone allontanate dalla zona rossa
Casa Cus: Andrea Matta ci presenta gli ospiti di questo pomeriggio
Calcio: oggi la ripresa degli allenamenti. mercoledì porte aperte ad Assemini
Hockey su prato: il bilancio delle squadre della serie A Elite