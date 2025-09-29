Le notizie dell’edizione delle 12:00 del 29 settembre 2025 con Lele Casini.

  • Palau: proseguono le indagini sull’omicidio Pinna. Si cercano complici di Ragnedda
  • Politica: oggi le elezioni provinciali nell’Isola con i poli spaccati nei territori
  • Bonarcado: grave un 20enne sbalzato fuori dalla macchina che poi gli è piombata sopra
  • Nuoro: gravi irregolarità per molte strutture ricettive non alberghiere del Nuorese
  • “Informatore dalla C alla Promozione“: Alberto Masu ci presenta gli ospiti di oggi
  • Calcio: domani la ripresa degli allenamenti del Cagliari
© Riproduzione riservata