29 settembre 2025 alle 13:26
GR regionale del 29 settembre 2025 –Ore 12Gli aggiornamenti con Lele Casini
Le notizie dell’edizione delle 12:00 del 29 settembre 2025 con Lele Casini.
- Palau: proseguono le indagini sull’omicidio Pinna. Si cercano complici di Ragnedda
- Politica: oggi le elezioni provinciali nell’Isola con i poli spaccati nei territori
- Bonarcado: grave un 20enne sbalzato fuori dalla macchina che poi gli è piombata sopra
- Nuoro: gravi irregolarità per molte strutture ricettive non alberghiere del Nuorese
- “Informatore dalla C alla Promozione“: Alberto Masu ci presenta gli ospiti di oggi
- Calcio: domani la ripresa degli allenamenti del Cagliari
