radiolina
29 agosto 2025 alle 14:29
GR regionale del 29 agosto 2025 – Ore 12Le notizie del giorno con Lele Casini
Le notizie dell’edizione delle 12:00 del 29 agosto 2025 con Lele Casini.
- Cagliari: donna investita mentre attraversava
- Serri: lite tra vicini finisce a fucilate. Ferito gravemente un 45enne
- Sassari: in carcere la “banda delle spaccate” per 27 colpi tra Cagliari e Sassari
- Febbre del Nilo: salgono a 12 i contagi
- Meteo: Alessandro Gallo ci descrive la tendenza del tempo nell’Isola
- Cultura: alcuni appuntamenti nella giornata di oggi
- Calcio: oggi ultimo allenamento per il Cagliari prima della partenza per Napoli
© Riproduzione riservata