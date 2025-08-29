Le notizie dell’edizione delle 12:00 del 29 agosto 2025 con Lele Casini.

  • Cagliari: donna investita mentre attraversava
  • Serri: lite tra vicini finisce a fucilate. Ferito gravemente un 45enne
  • Sassari: in carcere la “banda delle spaccate” per 27 colpi tra Cagliari e Sassari
  • Febbre del Nilo: salgono a 12 i contagi
  • Meteo: Alessandro Gallo ci descrive la tendenza del tempo nell’Isola
  • Cultura: alcuni appuntamenti nella giornata di oggi
  • Calcio: oggi ultimo allenamento per il Cagliari prima della partenza per Napoli
© Riproduzione riservata