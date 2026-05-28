Alghero: attentato incendiario ai danni di una ditta di autonoleggio operante all’aeroporto. 80 auto distrutte. E’ il secondo episodio contro la stessa ditta. Auto in fiamme anche a Monserrato e sulla 131 dcn

Harry: a giugno l’inizio dei lavori sulla 195. Probabili disagi al traffico

Oristano: allarme bomba davanti al Gremio dei Falegnami. Individuato il responsabile

Meteo: gran caldo nell’Isola

Cultura: alcuni appuntamenti per oggi

Calcio: definite le amichevoli nel ritiro

“Il Cagliari in diretta“: ospite di stasera il Presidente del Cagliari Giulini

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