Gr regionale del 28 maggio 2026, l’edizione delle 12Le notizie a cura di Lele Casini
Alghero: attentato incendiario ai danni di una ditta di autonoleggio operante all’aeroporto. 80 auto distrutte. E’ il secondo episodio contro la stessa ditta. Auto in fiamme anche a Monserrato e sulla 131 dcn
Harry: a giugno l’inizio dei lavori sulla 195. Probabili disagi al traffico
Oristano: allarme bomba davanti al Gremio dei Falegnami. Individuato il responsabile
Meteo: gran caldo nell’Isola
Cultura: alcuni appuntamenti per oggi
Calcio: definite le amichevoli nel ritiro
“Il Cagliari in diretta“: ospite di stasera il Presidente del Cagliari Giulini