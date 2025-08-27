Porto Cervo: scoperto condominio abusivo affacciato sul mare

Incendi: allerta arancione nella parte occidentale dell’Isola. Questa mattina incendio tra Santadi e Villaperuccio

Dorgali: ricerche in corso dell’uomo scomparso la settimana scorsa. L’appello dei Carabinieri

Quartu: divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per un operaio di 45 anni

Oristano: scritte no vax e volgarità sui muri di cinta del cimitero. Lo sdegno del Sindaco Sanna

Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari

